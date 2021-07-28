Науковці Університету Отаго в Новій Зеландії отримали нові докази на користь аргументу про те, що післяпологова депресія відрізняється від депресії класичної і потребує окремого вивчення і спеціальної медичної допомоги.

– Післяпологова депресія довгий час вважалася підкатегорією великого депресивного розладу. Цей стан дуже погано діагностується, і багато жінок страждають від нього, не отримуючи належного діагнозу або лікування, – стверджує провідний автор з Департаменту харчових наук Мей Пен.

За її словами, від 6 до 12% жінок страждають на депресією під час вагітності, а понад 20% – після народження дитини. Усунення статусу післяпологової депресії може мати важливі наслідки для діагностики, лікування та дослідження цього розладу.

Науковець зазначає, що це перше в світі дослідження, яке допомагає показати, що сенсорні симптоми, пов’язані з післяпологовою депресією, сильно відрізняються від симптомів великої депресії.

Зокрема, пацієнтки з післяпологовою депресією демонструють нормальну нюхову чутливість, тоді як у пацієнток зі звичайною депресією нюхова чутливість значно знижена.

У мультидисциплінарному дослідженні оцінювалися нюхові здібності 39 матерів з депресією в період до одного року після вагітності. Отримані дані порівнювали з жінками, які не страждають на депресію.

Дослідники не виявили різниці між двома групами з точки зору їх здатності відчувати запахи. Однак жінки з післяпологовою депресією відчували різну інтенсивність деяких запахів.

Науковці вважають, що післяпологова депресія пов’язана зі змінами в нюховому сприйнятті більш високого порядку, але не з ранньою обробкою запахів.

Наразі дослідники шукають фінансування для подальшого вивчення впливу вагітності на якість життя жінок у довгостроковій перспективі.