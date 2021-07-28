Станом на 28 липня 2021 року в Україні виявили 17 випадків інфікування індійським штамом коронавірусу Дельта.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

– Основні випадки були виявлені у Києві, Закарпатській та Львівській областях, – зазначив Ігор Кузін.

Крім того, переважна більшість інфікованих мала досвід подорожей до РФ або до інших держав, де фіксуються спалахи Дельта-штаму, додав він.

Значну частину випадків підтверджено методом ПЛР-діагностики, а не секвенування ДНК.

– Нині в Україні використовується два методи – ПЛР та секвенування ДНК, – зазначив спікер.

За його словами, Європа надала Україні 2 тис. тестів для виявлення Дельта-штаму.

Індійський штам коронавірусу, за оцінками науковців, є більше небезпечним через свою спроможність швидше поширюватися та провокувати складніший перебіг захворювання.

Навесні 2021 року він значно погіршив епідситуацію в Індії, пізніше він поширився у світі. У США, наприклад, через мутацію знову запровадили масковий режим.