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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Рана на п’яті призвела до трагедії: у Запоріжжі жінка померла від правця

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У Запоріжжі померла 84-річна місцева жителька. У неї був діагностований правець.

З’ясувалося, що все почалося із невеликої рани на п’яті лівої ноги. Саме через неї, на думку лікарів, і проникла смертельна інфекція, коли жінка працювала на дачному городі.

Нездужання вона відчула через приблизно п’ять днів після утворення ранки. Все почалося з болю в горлі при ковтанні, а закінчилося реанімаційним відділенням місцевої лікарні, куди жінку доставили у вкрай важкому стані.

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Оскільки спостерігалися труднощі із диханням, був підключений апарат ШВЛ. Лікарі констатували гостре мозкове порушення. Зрештою через два дні пацієнтка померла.

До слова, у її медичній карті було виявлено запис про два щеплення від правця, зроблених у 1996 році.

– Цей випадок у певному сенсі можна назвати класичним, оскільки саме через рани та порізи правець проникає до організму, – каже сімейний лікар Людмила Сердюк.

За її словами, патологічні бактерії використовують в якості лазівок навіть незначні подряпини, на які людина може й уваги не звернути.

Смерть від правця в Запоріжжі

Чи можна було якось попередити такий трагічний результат? Можна. Якби жінка, по-перше, ретельно обробила рану і закрила до неї доступ. Або, по-друге, була б повторно планово вакцинована.

Під словом “планово” мається на увазі введення вакцини від правця дорослим кожні десять років, зазначила терапевт.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Фото: Depositphotos

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