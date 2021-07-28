Наслідки вакцинації від коронавірусу важко відрізнити від перших симптомів інфікування вірусом. Через це важливо тестувати людей з ознаками хвороби, навіть тих, які нещодавно зробили щеплення.

Науковці з Королівського коледжу Лондона вивчили це питання, для дослідження вони обрали чотири вакцини – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Також у ньому взяли участь мешканці Великої Британії віком від 16 до 90 років.

Вони визначили, що частота таких реакцій організму, як головний та м’язовий біль, згодом зростала, це не залежало від позитивного результату тесту. Водночас чхання і захриплість почастішали лише у тих, у кого підтвердилося інфікування коронавірусом.

У людей з негативними тестами гіршою була ситуація з лихоманкою і болем у горлі.

Водночас великої різниці у стійкості симптомів у людей з позитивним або негативним тестом не було.

Науковці зазначили, що вкрай важливо тестувати всіх громадян з ознаками хвороби, адже якщо вакциновані з реакціями не загрожують навколишнім, то інфіковані з ранніми симптомами хвороби можуть сприяти поширенню коронавірусу.

Джерело: MedRxiv