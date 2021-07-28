Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 28 липня 2021

У світі станом на 28 липня зафіксували 196,1 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4,1 млн людей. В Україні прогнозують, що штам Дельта стане домінантним у країні після того, як станеться спалах Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 28 липня зафіксували 717 випадків коронавірусу. Одужали за добу – 459 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 15 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

За прогнозами інфекціоніста Людмили Мухарської, в Україні спалах Covid-19 буде восени. А штам коронавірусу Дельта, ймовірно, домінуватиме у країні. У столиці вже зареєстрували перше смерть від цього варіанту. Лікарі говорять, що хвороба у тих, хто інфікувався небезпечним штамом, протікає агресивніше і швидше.

Крім того, Україна ввела обов’язкову самоізоляцію під час в’їзду з Росії та Індії. Обмеження стосуватимуться іноземців, які провели в цих країнах останні сім днів.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індонезії (47 тис.), Ірані (33 тис.) та Росії (22 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Індонезія, Росія та Мексика.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється у Росії, Нідерландах та Бельгії. Україна серед країн світу займає 67 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

Самоізоляція в Україні та вакцинація дітей у світі: Covid-новини 28 липня / 2 фотографии

У Нідерландах лише за шість днів з 6 до 10 липня добовий приріст заражень в країні збільшився від близько 2 тис. до понад 10 тис., проте тепер він падає.

Грузія зафіксувала добовий приріст заражень коронавірусом, який другий день поспіль перевищує 3 тис. випадків. Востаннє такі показники реєстрували в середині грудня 2020 року.

В Ізраїлі дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 до 10 років. Щеплення препаратом від Pfizer зможуть отримати ті, хто перебуває у зоні ризику.

Італійські регулятори також схвалили використання вакцини проти Covid-19 від Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

ВООЗ зафіксувала з 19 до 25 липня зростання на 21% кількості смертей від коронавірусу у світі. Зареєстровано понад 69 тис. летальних випадків. Найбільше смертей у Північній і Південній Америці, а також у Південно-Східній Азії.