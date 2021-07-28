Дослідники з Оксфордського університету в США приступили до першої фази тестування нової вакцини проти чуми.

Протичумний препарат створено на основі платформи аденовірусного вектору ChAdOx1, який також успішно було використано під час створення Оксфордської вакцини проти Covid-19.

Вакцину проти чуми отримають сорок здорових дорослих добровольців віком від 18 до 55 років, щоб оцінити побічні ефекти і визначити, наскільки добре вона індукує захисні антитіла і Т-клітинні відповіді.

– Пандемія Covid-19 показала важливість вакцин для захисту населення від загрози бактерій та вірусів, – зазначив директор Oxford Vaccine Group професор сер Ендрю Поллард.

За його словами, за останнє тисячоліття чума загрожувала світу кількома жахливими хвилями. І навіть сьогодні спалахи цієї страшної хвороби продовжують залишатися актуальними для низки країн. Нова вакцина для запобігання чумі важлива і для їхньої, і для нашої безпеки.

Мабуть, найвідоміший приклад чумної трагедії – Чорна смерть 1300-х років. Ця форма бубонної чуми стала найбільшою пандемією в історії і забрала життя сотень мільйонів людей у всьому світі.

Хоча більшість спалахів чуми було ліквідовано, випадки захворювання щорічно реєструють у сільських районах Африки, Азії та навіть Америки.

Існує три різних типи чуми: бубонна, легенева і септична. Бубонна форма призводить до летального результату в 30-60%, легенева форма майже завжди закінчується смертю пацієнта. І бубонна, і легенева чума можуть перерости в небезпечну для життя інфекцію крові – сепсис.

Із 2010 до 2015 року в усьому світі було зареєстровано 3248 випадків захворювання на чуму, зокрема 584 випадки смерті. Відносно недавня епідемія на Мадагаскарі призвела до 2119 випадків захворювання і 171 смертельного результату з серпня до листопада 2017 року.

– Хоча для лікування чуми можна використовувати антибіотики, багато районів, де стаються спалахи, розташовані в дуже віддалених місцях. Саме їм ефективна вакцина може запропонувати успішну стратегію профілактики для боротьби з хворобою, – зазначила доцент кафедри вакцинології Oxford Vaccine Group Крістін Роллієр.

Добровольці, які беруть участь у дослідженні, перебуватимуть під експертним спостереженням протягом 12 місяців, перш ніж дослідники почнуть оцінювати дані, щоб повідомити про свої висновки.

До слова, про те, що небезпека чумної інфекції цілком реальна в сучасному світі, свідчить нещодавнє повідомлення американських ЗМІ про смерть від чуми 10-річного хлопчика зі штату Колорадо.