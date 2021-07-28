Правець – симптоми та лікування хвороби

Що таке правець

Правець – це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає сильні судоми м’язів.

Захворювання виникає через попадання у рану збудника правця, правцевої палички – бактерії Clostridium Tetani.

Найчастіше вона живе у грунті та може потрапити в організм людини через різні ушкодження шкіри, навіть звичайні порізи.

Водночас оброблення рани антисептичними засобами (перекис водню, йод, зеленка) не допомагає знешкодити спори правця.

– Це небезпечна хвороба, оскільки спори правцевої палички є скрізь у ґрунті. Під час травмування шкіри вони можуть потрапити до організму і, за умови відсутності повітря (якщо є глибокі рани – це дуже просто, але буває достатньо і подряпин), починають виробляти токсин, – стверджує лікар-інфекціоніст Олена Луцька у коментарі Фактам ICTV.

Хто в зоні ризику

У більшості випадків на правець хворіють саме діти, найчастіше – новонароджені.

Крім того, правець часто характерний для хлопчиків-підлітків. Вони частіше схильні до різних травм і нехтують правилами їхньої обробки.

Діти від 3 до 7 теж потрапляють у категорію ризику.

Ймовірність правця у дітей підвищується в літні місяці.

На доросле населення припадає лише 20% випадків правця. Частота зараження залежить від місця проживання, а також вчасно зробленого щеплення.

Правець у дорослих характеризується високою ймовірністю летального результату.

Симптоми правця

Зазвичай хвороба починається із загальної слабкості, дратівливості, головного болю та “тягнучих” м’язів.

Згодом м’язи починають видозмінюватися, тож хворому важко відкрити рот через судоми й біль.

Виникає тягнучий біль у м’язах шиї, потилиці, спини й попереку.

У хворого з’являється відчуття тривоги та страху, а також порушується сон.

Згодом судоми охоплюють всі м’язи тулуба, від чого хворий вигинається дугою.

За словами медиків, якщо не розпочати лікування негайно, людину не вдасться врятувати.

Більше того, люди, що хворіли на правець, ризикують захворіти повторно – імунітет в організмі не формується.

Види правця

Зважаючи на особливості протікання правця, виділяють дві форми захворювання.

Генералізований правець. Для цієї форми характерне підвищення тонусу м’язів у всьому тілі. Після інкубаційного періоду починаються яскраві прояви захворювання.

Легка форма правця виражена неяскраво, судоми проявляються рідко чи взагалі відсутні.

Хвороба триває близько 2-х тижнів і зазвичай зустрічається у пацієнтів із частковим імунітетом, а також у випадках, коли вчасно роблять щеплення.

Середньоважка форма правця. Гострий період захворювання не перевищує 3-х тижнів.

Проявляються типові симптоми ураження нервової системи та висока температура.

Судоми тривалістю до 30 секунд трапляються у декілька разів на годину.

Важка форма правця. Різко виражені симптоми правця, постійно гарячковий стан. Сильні судоми призводять до гіпоксії, є висока ймовірність інших ускладнень.

Саме ця форма часто призводить до летального результату, тому хворий потребує інтенсивної терапії.

Місцевий правець. Досить рідкісна форма захворювання, характерна для тих, хто вже зробив вакцинацію.

Характерними симптомами є відчуття спазму м’язів і посмикувань в області поранення, можливе незначне підвищення температури. Загальні судоми відсутні.

Особливою формою місцевого правця є головний правець Розе, який розвивається при потраплянні правцевої палички в рани на голові та шиї.

Хвороба проявляється у паралічі лицьового нерва, розташованого на ураженій стороні.

Мімічні м’язи перестають функціонувати, з’являється помітна асиметрія.

Читайте: Сезон грипу в Україні: очікуються 3 небезпечні віруси Харчові отруєння: як уникнути кишкових інфекцій Тихий вбивця. Симптоми і лікування гепатиту

Наслідки правця

Серед можливих ускладнень від правця:

Автопереломи кісток і хребта.

Розриви м’язів і їх відрив від кісток.

Пневмонія і бронхіт.

Тромбоз вен різної локалізації.

Набряк легенів.

Емболія легеневих артерій.

Асфіксія.

Інфаркт міокарда.

Сепсис.

Ускладнення правця – причина смертей від цієї хвороби. До найбільш важких із них відносять асфіксію, тобто порушення дихання через м’язовий спазм і зупинка серця.

Лікування правця

Для нейтралізації токсину в крові внутрішньом’язово вводять протиправцеву сироватку чи специфічний імуноглобулін. Дозування визначають індивідуально.

Вхідні ворота інфекції обколюють протиправцевою сироваткою, розкривають і проводять хірургічну обробку рани.

Далі терапія триває симптоматично. Іноді необхідна госпіталізація.

Профілактика правця

Найефективніший метод попередження правця – профілактичні щеплення, які проводять із раннього дитячого віку.

– Захиститися можна щепленнями, вони є в календарі щеплень України. Нагадаю, що дорослих теж потрібно вакцинувати раз на 10 років. Якщо щеплення було пропущено, після травми обов’язково звернутися до травмпункту, щоб отримати екстрену профілактику, – підсумувала інфекціоніст Олена Луцька.

Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

У разі поранення людина може бути захищеною від хвороби, якщо від останнього щеплення минуло не більше 5 років.

В іншому випадку проводять екстрену профілактику правця (хірургічна обробка рани та імунопрофілактика).

Крім того, медики рекомендують уважно ставитися до гігієни тіла та стежити за чистотою натільної білизни.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація