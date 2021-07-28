У США через поширення нового більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта знову посилюють карантинні заходи і запроваджують масковий режим.

Першочергово карантинне обмеження стосуватиметься районів, де фіксується високий рівень захворюваності на Дельта-варіант.

Фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) закликають громадян знову одягти захисні засоби, це зачепить і тих, хто отримав щеплення від коронавірусу.

Вимога, зокрема, стосується учнів і співробітників навчальних закладів.

Крім того, американців закликають активно робити щеплення від коронавірусу, адже імунізація допомагає зупинити поширення вірусу.

Індійський штам коронавірусу Дельта спровокував значне погіршення епідситуації в Індії навесні 2021 року. Там фіксувалося зростання числа хворих і кількості летальних випадків.

Пізніше він поширився у світі, що призвело до спалахів у низці країн, з-поміж яких – США, РФ, європейські держави. Випадки Дельта-штаму виявили вже і в Україні. Фахівці вважають, що саме мутація може призвести до загострення епідситуації наприкінці літа або восени.

Джерело: AFP News Agency