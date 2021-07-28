Через поширення у світі більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта уряд пропонує затвердити нові правила перетину кордону.

Про це під час засідання Кабміну 28 липня 2021 року повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Зокрема, пропонується внести зміни до карантинної постанови №1236, у частині перетину державного кордону та режиму ізоляції.

– Для громадян України, які виїхали за кордон до моменту набуття чинності постанови, повернення додому залишатиметься безперешкодним. Із набранням чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон у разі наявності хоча б одного щеплення від коронавірусу, – повідомив Віктор Ляшко.

Крім того, іноземцям завжди треба мати негативний результат тесту, страховий поліс.

– У разі відсутності повного курсу в іноземця чи хоча б одного щеплення у громадянина України буде запропоновано встановити додаток Вдома, – додав міністр.

Додаток почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту.

У разі позитивного тесту людина йде або на самоізоляцію, або на лікування – за потреби.

– Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони перебували останні сім днів у цих країнах, вони підлягатимуть обов’язковій ізоляції чи обсервації протягом 14 днів, без можливості дострокової її припинення, – підсумував Ляшко.

У світі активно поширюється штам коронавірусу Дельта, варіант виявили і в Україні.