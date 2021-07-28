У поїзді Київ – Ужгород близько першої години ночі із суботи на неділю народився хлопчик. Провідниця повідомила диспетчерів залізничного вокзалу у Тернополі, через який курсує потяг, що у вагоні вагітна жінка, яка погано почувається. Ті заздалегідь викликали бригаду швидкої допомоги.

Медики зайшли до купе вчасно і надали породіллі всю необхідну допомогу.

Потім маму із новонародженим немовлям відвезли у Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр Мати і дитина.

Наразі мама з малюком перебувають там.

В Україні стають дедалі популярнішими пологи вдома. Однак часто мами не зважають на загрози, які можуть призвести до летальних випадків. Пологові будинки не виключають лікарських помилок, але тим, хто обмірковує можливість пологів вдома, необхідно знати, як убезпечити народження дитини.

Джерело: t1news.