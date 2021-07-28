Для боротьби з поширення штаму коронавірусу Дельта Україна запроваджує нові правила перетину кордону. Зокрема, українцям та іноземним громадянам треба бути мати деякі додаткові документи для в’їзду на територію країни.

Іноземцеві знадобиться страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус, а також один із документів:

негативний результат тесту на коронавірус методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний експрес-тест на визначення антигена SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу речовинами, схваленими ВООЗ.

Якщо ці документи відсутні, то іноземний громадянин встановлює застосунок Вдома та у разі відсутності негативного тесту на коронавірусу бере на себе зобов’язання розпочати самоізоляцію через 72 години з моменту перетину кордону.

Українці зможуть перетнути кордон безперешкодно.

Для цього треба такі документи:

підтвердження отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу вакцинами, які ВООЗ вніс до переліку дозволених для використання;

довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від Covid-19.

Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні можуть в’їхати до країни безперешкодно за умови наявності документу про отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу. Якщо його немає, то особа встановлює застосунок Вдома та робить тест, у разі позитивного результату він перебуває на самоізоляції.

Водночас додаток Вдома не обмежує пересування громадянина у перші 72 години, він починає діяти з третьої доби або у разі отримання позитивного результату тесту.