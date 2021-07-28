В Ізраїлі дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Але щеплення зможуть отримати лише ті, хто має серйозні захворювання, які можуть призвести до ускладнень Covid-19.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що вакцинуватися від коронавірусу можуть діти, які страждають на важке ожиріння, важкі хронічні захворювання легень, порушення нервового розвитку, застійну серцеву недостатність, та важкі аутоімунні захворювання.

Діти отримають дози препарату виробництва Pfizer/BioNTech. Проте друга доза буде утричі менша від звичайної.

МОЗ Ізраїлю ухвалило відповідне рішення через те, що компанії Pfizer/BioNTech і Moderna почали досліджувати вплив вакцини проти коронавірусу на дітей від 5 до 11 років.

До кінця 2021 року або на початку 2022 року компанія Moderna має отримати результати досліджень вакцини, щоб подати заявку на дозвіл використання свого препарату для дітей молодшого віку.

У компанії Pfizer вже заявляли, що хочуть подати заявку на щеплення дітей від 5 до 11 років уже у вересні цього року.

Нині в Ізраїлі вже дозволили вакцинувати підлітків у віці від 12 до 15 років. Уряд країни намагається щепити якомога більше людей, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу Дельта.

Через збільшення кількості заражень у країні 25 липня повернули обов’язкове носіння масок у приміщеннях. Також під час відвідування спортзалу, ресторану, масового заходу потрібно надати зелений паспорт або сертифікат про вакцинацію.

Джерело: The Times of Israel