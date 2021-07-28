Сьогодні, 28 липня, Всесвітній день боротьби з гепатитом. Більш ніж доречний привід нагадати, що в Україні близько 2 млн осіб, інфікованих гепатитами С і В.

Які перші симптоми цього смертельно небезпечного захворювання? В чому полягає його небезпека? Які загальні принципи лікування? І, нарешті, чи можна запобігти цій грізній патології? На ці запитання Факти ICTV попросили відповісти сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмилу Сердюк.

– Віроломство гепатиту полягає в тому, що перші його ознаки виявляються тільки тоді, коли процес вже глибоко вкорінився в організм, – зазначає терапевт.

За її словами, якщо час виявлення ранніх стадій розвитку запального процесу в тканинах печінки упущено, патологію вже вкрай складно повернути назад.

Гепатити бувають різними

Існує п’ять видів цієї вірусної печінкової патології. Розрізнюють гепатити А, В, С, D, Е.

Ще є токсичний гепатит, спровокований тривалим прийманням агресивних за своїм впливом ліків. І гепатит аутоімунний, природа якого до кінця не вивчена. Цей різновид гепатиту страшний тим, що імунна система раптом вирішує, що клітини печінки організму чужі, і починає їх активно знищувати.

Усі ці гепатити класично поділяють на гострі та хронічні.

Перші ознаки гепатиту

Найхарактерніша ознака, за словами Людмили Сердюк, це коли людина починає відчувати, де у неї печінка. У правому боці виникає відчуття тяжкості, дискомфорту, немов щось зсередини підпирає.

Крім того, внаслідок інтоксикації організму починає свербіти шкіра, яка поступово набуває жовтого відтінку. У людини з такими симптомами, як правило, спостерігається світлого кольору кал і темна, насичена сеча.

Такий пацієнт швидко втрачає вагу внаслідок відсутності апетиту через практично безперервну нудоту. Підвищення температури спостерігається не постійно, але періодично.

Діагностика гепатиту

Крім зовнішньої симптоматики, повне уявлення про стан печінки дають результати повного обстеження: маркер гепатиту, біохімія крові, УЗД очеревини, біопсія печінки.

Якщо людина схильна в силу різних причин до факторів ризику, вона може здати аналізи на гепатит в будь-якій державній або приватній клініці.

Як заражаються гепатитом

Гепатитом А або хворобою Боткіна можна заразитися в побуті, через звичайні домашні предмети або через одяг. Ось чому таких пацієнтів ретельно ізолюють у період лікування.

Гепатит С передається статевим шляхом або через брудні шприци. До цього різновиду гепатиту схильні такі групи ризику, як алкоголіки, наркомани, повії. Відомі випадки, коли люди інфікувалися гепатитом С під час манікюру або нанесення татуювання.

Загальні принципи лікування гепатиту

Після остаточної діагностики гепатиту тактика лікування полягає в позбавленні від початкової причини патології з тим, щоб після цього спрямувати зусилля на відновлення нормального функціонування печінки.

При вірусному гепатиті пацієнту показана противірусна терапія, при токсичному – курс ентеросорбентів і антидотів, при аутоімунному призначаються глюкокортикостероїди.

Як довго живуть з гепатитом

– До самої старості, якщо пацієнт неухильно слідуватиме лікарським приписам, – каже Людмила Сердюк.

Крім того, ми говоримо про відмову від спиртних напоїв і дотримання суворої дієти з відмовою насамперед від жирів.

Профілактика вірусних гепатитів

Максимально убезпечити себе від зараження гепатитом можна за допомогою простих і доступних кожному способів. А саме: