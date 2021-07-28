Що таке гепатит
Гепатит – це запалення печінки, яке викликають віруси. Існує п’ять основних вірусів (типів) гепатиту: A, B, C, D і E.
Також гепатит можуть викликати токсичні речовини, алкоголь, наркотики або лікарські препарати, а крім цього – аутоімунні захворювання.
Гепатит А: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит А (HAV) – захворювання печінки, викликане саме цим типом.
Симптоми: жовтяниця, нудота і блювання, біль у животі, лихоманка, слабкість, зниження апетиту, гостра печінкова недостатність.
Способи передавання: під час вживання заражених продуктів харчування або води, вірус присутній у фекаліях інфікованих людей. Може передаватися під час контакту з хворим, через предмети спільного побуту.
Профілактика: вживати лише чисті продуті, не пити воду сумнівного походження, дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контактів з хворими.
Гепатит В: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит B (HBV) – захворювання печінки, викликане типом В.
Симптоми: жовтяниця, запори, нудота і блювання, головний біль, загальна слабкість, біль у суглобах, тупий біль у районі печінки, зниження апетиту і порушення сну.
Способи передавання: через кров, сперму або інші рідини інфікованого, а також від матері до дитини. Заразитися можна під час переливання крові, медичних і косметичних процедур з використанням нестерильних інструментів.
Профілактика: не контактувати з хворим, дотримуватися правил особистої гігієни, стежити за стерильністю інструментів, які використовують в медзакладах і салонах, користуватися презервативами під час статевих стосунків.
Гепатит С: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит С (HCV) – захворювання печінки, викликане типом С.
Симптоми: жовтяниця, свербіж і поява на шкірі судинних зірочок, різка втрата ваги і відсутність апетиту, нудота, запор або діарея, збільшення живота, біль у суглобах і в правому підребер’ї, загальна слабкість.
Способи передавання: через контакт з інфікованою кров’ю, під час переливання, ін’єкцій нестерильними інструментами.
Профілактика: дотримуватися правил особистої гігієни, стежити за стерильністю голок, косметичних інструментів в лікарнях і салонах, користуватися презервативами під час статевих стосунків.
Гепатит D: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит D (HDV) – захворювання печінки, викликане одразу двома вірусами В і D.
Симптоми: підвищення температури, лихоманка, носові кровотечі, біль у правому підребер’ї, потемніння кольору сечі, нудота і блювання, збільшення живота.
Способи передавання: від матері до дитини або під час контакту з кров’ю, іншими рідинами хворого.
Профілактика: дотримуватися правил особистої гігієни та уникати контактів з хворими.
Гепатит Е: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит Е (HEV) – захворювання печінки, викликане типом Е.
Симптоми: підвищення температури, нудота і блювання, відсутність апетиту, біль в області живота, шкірний висип, жовтяниця, чорна сеча та бліді випорожнення, збільшення печінки.
Способи передавання: під час вживання заражених продуктів або води.
Профілактика: дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контактів з хворими.
Аналізи на гепатит
Аналізи на гепатити можна здати в державних і приватних клініках України.
Фахівці радять їх здавати:
- якщо є симптоми (всі типи);
- після контакту з потенційним хворим (всі типи);
- після незахищеного статевого акту або зміни партнера (В, С);
- якщо є затримка сечовипускання (А);
- під час підготовки до операції (В, С);
- під час підготовки до вакцинації (В).
Щеплення від гепатиту
Нині в світі існують вакцини від гепатитів типів А і В.
Від гепатиту А вакцинують лише за показаннями.
Проти гепатиту В в Україні вакцинують обов’язково з 2002 року.
Проти гепатиту С, найнебезпечнішого типу, вакцини немає.
Статистика захворювання на гепатит в Україні
За даними Центру громадського здоров’я, станом на червень 2021 року в Україні 1 342 418 людей інфіковані вірусним гепатитом С, тоді як під медичним наглядом перебуває лише 6,9% від оціночної кількості людей із хронічним ВГС.
Ще 559 341 людина інфікована вірусним гепатитом В, а під медичним наглядом перебуває лише 3,3% відповідно.
– Тобто більшість людей навіть не знають про свою хворобу, а отже, не отримують лікування, – зазначили у ЦГЗ.
У 2020 році пандемія коронавірусу сповільнила або призупинила госпіталізацію пацієнтів із ВГС через те, що інфекційні лікарні були перепрофільовані на лікування пацієнтів із Covid-19. Утім це дало змогу розпочати децентралізацію послуг із діагностики, лікування та наблизити послуги із ВГС до пацієнтів
Як уберегтися від гепатиту – поради лікаря
За словами лікаря і медичного блогера Дениса Армана, найнебезпечнішими є типи гепатиту В і С.
Щоб уберегти себе від захворювання, потрібно дотримуватися таких правил:
- відмовитися від тату – вірус може бути не лише на інструментах, а й у фарбі;
- ходити на манікюр зі своїм інструментом;
- користуватися послугами тих стоматологів, які для стерилізації інструменту використовують автоклав або сухожарову шафу;
- бути розбірливим в інтимних стосунках, користуватися презервативами, особливо під час випадкових або нетривалих статевих зв’язків;
- відмовитися від вживання наркотиків.