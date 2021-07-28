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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Як привчити дитину носити маску – топ-5 рекомендацій

Як привчити дитину носити маску – топ-5 рекомендацій

Пандемія коронавірусу не йде на спад, через що маски ще довго будуть невід’ємною частиною нашого життя.

Через це у деяких батьків можуть бути проблеми з тим, щоб змусити свого малюка носити захисний засіб. Журналісти CNN поспілкувалися з експертами і батьками та з’ясували, що допоможе привчити дитину до носіння маски.

  • Вивчити дитину

Для початку мама або тато повинні зрозуміти, як їхня дитина ставиться до масок, які асоціації вони у неї викликають, чи розуміє вона, що відбувається у світі, чи лякають її захисні засоби.

Для цього потрібно поспостерігати і поговорити з дитиною.

  • Пояснити ситуацію

Дізнавшись позицію малюка, потрібно пояснити йому, чому люди у світі змушені носити маски.

Це потрібно робити так, щоб дитина зрозуміла. Потрібно використовувати поняття, які вона може осмислити у своєму віці. Можна навіть зробити це у формі казки або історії про супергероїв.

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  • Залучити дитину до процесу

Якщо дитина сама обере собі маску, яка їй подобається, або допоможе мамі зшити захисний засіб, це може посприяти тому, що вона буде залюбки її носити.

  • Практикувати вдома

Щоб маска не викликала страх і дискомфорт, можна пробувати носити її вдома. У цьому допоможуть ігри.

Також потрібно, щоб дитина мала можливість роздивитися своє нове відображення у дзеркалі, як вона виглядає, як посміхається.

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  • Постійно нагадувати

Нагадування не буде зайвим. Але це не має бути бурчання, що викликає у дитини негативні емоції.

Крім того, батьки самі повинні бути прикладом для малюків і скрізь носити маски. Тому що якщо дорослі будуть нехтувати цим правилом, їхні діти чинитимуть аналогічно.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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