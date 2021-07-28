Пандемія коронавірусу не йде на спад, через що маски ще довго будуть невід’ємною частиною нашого життя.

Через це у деяких батьків можуть бути проблеми з тим, щоб змусити свого малюка носити захисний засіб. Журналісти CNN поспілкувалися з експертами і батьками та з’ясували, що допоможе привчити дитину до носіння маски.

Вивчити дитину

Для початку мама або тато повинні зрозуміти, як їхня дитина ставиться до масок, які асоціації вони у неї викликають, чи розуміє вона, що відбувається у світі, чи лякають її захисні засоби.

Для цього потрібно поспостерігати і поговорити з дитиною.

Пояснити ситуацію

Дізнавшись позицію малюка, потрібно пояснити йому, чому люди у світі змушені носити маски.

Це потрібно робити так, щоб дитина зрозуміла. Потрібно використовувати поняття, які вона може осмислити у своєму віці. Можна навіть зробити це у формі казки або історії про супергероїв.

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Залучити дитину до процесу

Якщо дитина сама обере собі маску, яка їй подобається, або допоможе мамі зшити захисний засіб, це може посприяти тому, що вона буде залюбки її носити.

Практикувати вдома

Щоб маска не викликала страх і дискомфорт, можна пробувати носити її вдома. У цьому допоможуть ігри.

Також потрібно, щоб дитина мала можливість роздивитися своє нове відображення у дзеркалі, як вона виглядає, як посміхається.

Постійно нагадувати

Нагадування не буде зайвим. Але це не має бути бурчання, що викликає у дитини негативні емоції.

Крім того, батьки самі повинні бути прикладом для малюків і скрізь носити маски. Тому що якщо дорослі будуть нехтувати цим правилом, їхні діти чинитимуть аналогічно.