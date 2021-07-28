Дорослі убезпечують себе від коронавірусу вакцинацією, а як бути з дітьми? ВООЗ рекомендувала щепити тільки підлітків від 12 до 17 років, а молодші залишаються без захисту. Батьків справедливо непокоїть питання, чи не буде штам Дельта небезпечним для малюків, адже їм не рекомендовані навіть маски. Як уберегти їх від інфекції?

– Жодних специфічних засобів захисту дітей немає, – відповідає лікар Євген Комаровський в Instagram. – Діти, як і дорослі, мають потребу в провітрюванні приміщень. Загалом, якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви йдете з дитиною, краще туди не ходити.

У цей непростий пандемічний період слід більше уваги приділяти і провітрюванню, і перебуванню на свіжому повітрі, і мінімізації контактів. Дитина не повинна спілкуватися з незнайомими людьми. Мамам не варто брати малюка на ринок, у магазин. Зараз можна замовити всі продукти з доставкою в інтернеті.

Лікар звертає увагу на те, що тяжкість хвороби завжди пов’язана з інфікувальною дозою. Особливість штаму Дельта якраз і полягає в тому, що потрібна менша доза для зараження, але немає достовірної інформації, що Дельта викликає важкі форми хвороби у дітей.