В Україні протягом літа в рази збільшилася кількість масових харчових отруєнь, особливо від цього страждають діти. Так, у липні 16 дітей та двоє дорослих отруїлися у таборі в Карпатах, їх госпіталізували.

Схожа ситуація сталася в Одесі. Там п’ятеро дітей отруїлися супом, який їли в їдальні лікарні. Нині їхньому життю нічого не загрожує. У цьому ж місті дев’ятеро дітей отруїлися в готелі Bugaz Sea View. У них виявили гостру кишкову інфекцію.

У червні понад 87 людей у Харкові постраждали у результаті отруєння їжею у місцевих закладах харчування. Під час досліджень у деяких пацієнтів виявили сальмонелу та стафілокок.

Щоб не допустити харчового отруєння, слід знати, як його можна вчасно виявити та запобігти погіршенню стану здоров’я.

Симптоми харчового отруєння

нудота;

блювання;

діарея;

біль у животі;

лихоманка;

слабкість.

Причини виникнення

За словами лікаря-терапевта Анни Бакшеєвої, харчове отруєння має безліч потенційних причин: бактерії, віруси, найпростіші. Найбільш поширені – це кишкова паличка, сальмонела, норовірус, гепатит А та лістерія.

– На щастя, більшість ХТІ не потребують лікування і самостійно минають за декілька днів без допомоги лікаря, – каже вона.

Як лікувати отруєння вдома

Лікар радить пити достатню кількість рідини, яку організм втрачає під час харчового отруєння. Для цього можна вживати спортивні води, розбавлені водою фруктові соки, також можна розсмоктувати кубики льоду.

А якщо пити не виходить, то можна спробувати розчини для оральної регідратації. Також варто пам’ятати про харчування, адже від вживання самої води тривалість діареї збільшиться. Бакшеєва стверджує: щойно минули блювання, нудота, можна їсти каші (вівсянка, рис), банани, солодкі крекери, сухарі, картоплю, варені овочі, бульйони, желе, локшину.

Коли варто звернутися до лікаря

Терапевт рекомендує звернутися до лікаря, якщо виникають такі ознаки:

кров у випорожненнях чи блювоті;

неможливість пити;

нестримне блювання;

темна сеча або відсутність сечовипускання;

сильний біль у животі;

діарея понад 10 разів на день;

слабкість у м’язах;

симптоми тривають понад три доби;

запаморочення;

двоїння в очах.

Що заборонено робити під час отруєння

Спеціаліст стверджує, що під час харчового отруєння не варто пити ніфуроксазид. До того ж, заборонено самостійно приймати антибіотики, адже без обстежень ви не знаєте, чи викликала отруєння бактерія.

Також не варто приймати препарат лоперамід, адже він показаний як симптоматичне лікування у випадку, коли температури немає чи вона менш як 37,7, відсутня кров у калі, а кількість походів у туалет понад 10 за добу. В іншому випадку – ви продовжите тривалість отруєння.

– Не рекомендується “запускати” шлунок прокінетиками чи ферментами. Винятком може бути нестримна блювота, – додала лікар.

Вона попередила, що не варто відпоюватися чаєм чи кока-колою. Кофеїновмісні напої подразнюють слизову шлунка і можуть спровокувати блювання. Також не варто сидіти на суворій дієті, коли вже стало краще.

Перша допомога під час харчових отруєнь

Під час харчового отруєння можна застосувати спеціальні електролітні суміші. Потім слід прийняти сорбент. Він збере всі токсини, що не вийшли природним шляхом. Якщо є біль у животі, то варто прийняти спазмолітики.

Якщо всі ці засоби і заходи не покращать стан – звертайтеся до лікаря. Детальніше про першу допомогу під час харчових отруєнь – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Анна Бакшеєва