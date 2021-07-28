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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 717 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 717 осіб. З них 36 дітей і 97 медпрацівників.

Одужали за добу – 459 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 15 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 507 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

  • м. Київ – 189;
  • Вінницька область – 27;
  • Волинська область – 6;
  • Дніпропетровська область – 24;
  • Донецька область – 70;
  • Житомирська область – 7;
  • Закарпатська область – 4;
  • Запорізька область – 53;
  • Івано-Франківська область – 9;
  • Київська область – 17;
  • Кіровоградська область – 2;
  • Луганська область – 30;
  • Львівська область – 23;
  • Миколаївська область – 13;
  • Одеська область – 47;
  • Полтавська область – 18;
  • Рівненська область – 8;
  • Сумська область – 27;
  • Тернопільська область – 12;
  • Харківська область – 32;
  • Херсонська область – 43;
  • Хмельницька область – 14;
  • Черкаська область – 27;
  • Чернівецька область – 10;
  • Чернігівська область – 5.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено  3 264 715 осіб, з них отримали одну дозу – 3 264 713 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб. Загалом проведено  5 081 924 щеплення.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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