За минулу добу Covid-19 підтверджений у 717 осіб. З них 36 дітей і 97 медпрацівників.

Одужали за добу – 459 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 15 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 507 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

м. Київ – 189;

Вінницька область – 27;

Волинська область – 6;

Дніпропетровська область – 24;

Донецька область – 70;

Житомирська область – 7;

Закарпатська область – 4;

Запорізька область – 53;

Івано-Франківська область – 9;

Київська область – 17;

Кіровоградська область – 2;

Луганська область – 30;

Львівська область – 23;

Миколаївська область – 13;

Одеська область – 47;

Полтавська область – 18;

Рівненська область – 8;

Сумська область – 27;

Тернопільська область – 12;

Харківська область – 32;

Херсонська область – 43;

Хмельницька область – 14;

Черкаська область – 27;

Чернівецька область – 10;

Чернігівська область – 5.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 осіб, з них отримали одну дозу – 3 264 713 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб. Загалом проведено 5 081 924 щеплення.