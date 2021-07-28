За минулу добу Covid-19 підтверджений у 717 осіб. З них 36 дітей і 97 медпрацівників.
Одужали за добу – 459 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 15 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 507 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.
- м. Київ – 189;
- Вінницька область – 27;
- Волинська область – 6;
- Дніпропетровська область – 24;
- Донецька область – 70;
- Житомирська область – 7;
- Закарпатська область – 4;
- Запорізька область – 53;
- Івано-Франківська область – 9;
- Київська область – 17;
- Кіровоградська область – 2;
- Луганська область – 30;
- Львівська область – 23;
- Миколаївська область – 13;
- Одеська область – 47;
- Полтавська область – 18;
- Рівненська область – 8;
- Сумська область – 27;
- Тернопільська область – 12;
- Харківська область – 32;
- Херсонська область – 43;
- Хмельницька область – 14;
- Черкаська область – 27;
- Чернівецька область – 10;
- Чернігівська область – 5.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 осіб, з них отримали одну дозу – 3 264 713 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб. Загалом проведено 5 081 924 щеплення.