В Україні спалах Covid-19 буде восени. А штам коронавірусу Дельта, ймовірно, домінуватиме у країні.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська у коментарі одному з видань. За її словами, якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли та не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватись.

– Спалах Covid-19, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу Дельта. Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється, – каже лікар.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до можливої нової хвилі коронавірусу восени 2021 року. В країні є 90 тис. відкритих ліжкомісць для хворих на Covid-19 із них наповнення – від 10 до 50 тис.

За словами керівника Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрія Ганиченка, поки що в Україні немає спалаху захворюваності. Але ризик його виникнення залишається високим.

Нині за рівнем захворюваності країна перебуває на плато – орієнтовно 17 померлих за добу. 27 липня стало відомо про смерть пацієнта з Києва, який хворів на штам коронавірусу Дельта.

За словами лікарів, у хворих на цей варіант на 2-3 день після госпіталізації різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий і становить 30-40 років. Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці після проведення хресної ходи 27 липня. Свої припущення вони пояснюють тим, що сьогодні у ній взяли участь дуже багато вірян, зокрема й з Росії.