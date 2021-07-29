У Нью-Йорку хочуть стимулювати громадян робити щеплення від коронавірусу за допомогою грошових винагород.

Громадянам платитимуть $100 за Covid-укол, заявив мер міста Білл де Блазіо.

– Я думаю, що це матиме велике значення для людей, – сказав Білл де Блазіо.

Починаючи з п’ятниці 30 липня 2021 року, грошова винагорода видаватиметься всім містянам, які записуються на прийом до міських пунктів вакцинації.

Нині понад 59% жителів міста отримали хоча б одну дозу вакцини, проте цього, за словами мера, недостатньо.

У США почали робити щеплення від коронавірусу ще у грудні 2020 року, країна однією з перших розпочала цей процес. Першими щеплення отримали медики і люди, які перебували в групі ризику.

Однак у країні активно поширюється небезпечніший штам коронавірусу Дельта, який погіршує епідситуацію. Через це у США повертають обов’язковий масковий режим. Карантинне обмеження стосується навіть вакцинованих жителів країни.

Джерело: NBC