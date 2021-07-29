У Великій Британії виявили нові симптоми коронавірусу, які відчувають вакциновані від Covid-19 люди. Експерти виділили ознаки захворювання: головний біль, нежить, біль у горлі. Але найнезвичніша із них четверта – це чхання.

Науковці взяли дані про симптоми у 2 278 щеплених людей, які заразилися коронавірусом та зареєстрували ознаки хвороби у додатку ZOE Symptom Tracker.

Вони порівняли проаналізовану інформацію з даними про вакцинованих людей із негативним тестом і невакцинованих дорослих із позитивним результатом. Виявилося, що чхання не є поширеним симптомом вірусу і, ймовірно, пов’язане із застудою чи алергією.

Водночас експерти заявили, що люди, які вакцинувалися і захворіли на коронавірус, частіше повідомляли про чхання як про симптом, аніж ті, у кого не було щеплення. Однак невідомо, чи вакциновані люди, у яких взяли дані, повністю, чи тільки однією дозою.

– Часте чхання може бути потенційною ознакою того, що у вакцинованої людини є Covid-19. Тому необхідно здати тест та самоізолюватись, щоб захистити своїх друзів, родину і колег, – зазначили науковці.

Експерти радять звести до мінімуму загрозу розповсюдження вірусу: під час чхання прикриватися серветкою, не торкатися очей, носа, рота.