В Ізраїлі на світ з’явилася дівчинка з ембріонами у животі. Лікарів вразив цей випадок, оскільки зародження плоду у плоді – дуже рідкісне явище, воно фіксується приблизно раз на кожні 500 тис. народжень.

Дитина народилася на початку липня у медичному центрі Ассута в Ашдоді.

Збільшення живота плода фахівці виявили на пізніх термінах вагітності.

Після пологів вони оглянули дитину і підтвердили, що всередині живота новонародженої щось є.

Лікарі провели операцію і витягли два “мішечки”, ембріони розвинулися лише частково. Можна було побачити лише деякі нерозвинені кістки і серце.

Операція пройшла успішно, жодних ускладнень не було. Фахівці прогнозують, що дівчинка повністю одужає.

Маму і новонароджену дитину вже відправили додому. У жінки є ще троє дітей.

Як відзначають фахівці, існують кілька теорій, які пояснюють такі випадки, найпоширеніша з них: вагітність починається двійнятами, але потім один з ембріонів поглинається іншим.

Джерело: The Times of Israel