В Україні можливий варіант зі скасуванням обов’язкового носіння масок. Але для цього більша частина населення повинна бути провакцинована від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. Він стверджує, що ризик передачі інфекції має бути знижений до мінімуму.

– Ми можемо розглядати скасування масок лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію, – зазначив Кузін.

За його словами, осінь та зиму цього року українці ще проведуть у масках. У цьому є один плюс, адже у цей час люди хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а маска захищатиме не лише від Covid-19, але й від цих захворювань.

Кузін додав, що нині в Україні є найменші відхилення від показників. За підсумками кількох минулих днів, більшість регіонів перебуває на рівні плато. Але загрозлива тенденція спостерігається у Києві, Харківській та Луганській областях.

– Там ми маємо посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб і переконатись, що на рівні ОТГ застосовують адекватні протиепідемічні заходи, – підсумував він.

Станом на 29 липня в Україні зафіксували 846 нових випадків коронавірусу. Одужали за добу – 510 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 25 осіб. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.