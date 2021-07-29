У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що до кінця літа вони зможуть вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, зараз має вакцинуватися від Covid-19 кожна людина, щоб бути захищеним перед спалахом хвороби восени.

– За останні кілька місяців ми справді дуже наростили наші потужності: якщо за травень було зроблено 409 тис. щеплень, то у червні – 1,5 млн, за липень, а він ще не закінчився – понад 2 млн, – зазначив він.

У МОЗ також припускають, що незабаром в Україні можна буде змішувати вакцини від Covid-19. Кузін зауважив, що основна рекомендація полягала в тому, що по суті дозволяється змішування вакцин, але за дотримання алгоритму.

– Змішування тієї чи іншої вакцини – не вибір пацієнта, а виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію. Він може ухвалити таке лише в кількох випадках: важка, несприятлива подія після першого щеплення або гуманітарні проблеми, – додав він.

Кузін наголосив, що комбінувати можна мРНК-вакцини, тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer і навпаки. Або ж перша доза AstraZeneca, а друга – мРНК-вакцина. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено, тобто після Coronavac щепитися Moderna або Pfizer не можна.

Цілком можливо, що вже у серпні українці зможуть отримати змішане щеплення за направленням лікаря.

За словами директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, академіка Сергія Комісаренка, комбінувати різні вакцини від коронавірусу можна. Адже вони спрямовані проти шипоподібного протеїну. Тобто можна вакцинуватися AstraZeneca, а потім другий раз – Pfizer або Moderna.