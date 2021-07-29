В усьому світі не вистачає вакцин. Тому, коли приходить час робити друге щеплення, можуть використовуватися вакцини іншого виробника. У багатьох країнах уже прийнято протоколи, що дозволяють це робити. Чи дійсно така практика ефективна у боротьбі з Covid-19, Фактам ICTV розповів директор Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна, академік Сергій Комісаренко.

– Дійсно, можна вакцинуватися різними препаратами, і так рекомендує ВООЗ, – відповів академік. – Практично всі вакцини, які є в Україні, які прийняті у світі, спрямовані проти шипоподібного протеїну. Проти S-протеїну. Інформація про цей протеїн може передаватися за допомогою ДНК, мРНК. Всі вони спрямовані проти тієї молекули на поверхні вірусу, яка відповідає за зв’язування вірусу із відповідними рецепторами на клітинах людини, що призводить до проникнення вірусу в клітини. І тому, зрозуміло, що ця інформація може бути використана для повторної вакцинації. Тобто, можна вакцинуватися Astra Zeneca, а потім другий раз – Pfizer або Moderna.

Людям, які хворіли на тяжку форму коронавірусу, академік Комісаренко радить робити одне щеплення, а два потрібні тоді, коли людина не хворіла, або ж хворіла безсимптомно, і імунна відповідь у неї сформувалася дуже легка. У нас же двома дозами вакцинуються і ті, що не хворіли, і хто перехворів.

– Я думаю, що це трошки зайве, тому що у нас не так уже й багато вакцин, – сказав Сергій Комісаренко. – Хоча і є вибір, але не настільки їх багато кількісно, щоб провести масову вакцинацію населення України. Тому я б рекомендував людям, що хворіли і мають потужну відповідь, робити одне щеплення через три місяці після одужання. Тому що захворювання – це як перша імунізація суцільним вірусом. Як, наприклад, імунізація вакциною CoronaVac.

На запитання, чи є дослідження в Україні або у світі щодо комбінації тих чи інших вакцин, академік Сергій Комісаренко відповів, що такі дослідження є, але, на жаль, не в Україні.

Країною, яка є зразком дослідження всього, що стосується Covid-19, є Китай. Це дорога процедура, потрібно взяти і відстежити велику кількість аналізів. Але там ретельно обстежують всіх, хто хворів.

У нас же лікують симптоми, оскільки специфічних ліків немає. Немає й нових протоколів із комбінуванням вакцин. Але що робити, коли у нас була одна вакцина, потім її не стало, з’явилися інші, і все одно їх не вистачає.

– Я повторюю, що можна вакцинуватися іншою вакциною, – зауважив академік. – Тому що всі вакцини спрямовані проти шипоподібного протеїну, та можливо, інші вакцини бачать на ньому різні антигенні детермінанти, які розпізнаються імунною системою. Тобто, можливо, імунна відповідь буде більш широкою.

Чи спрацюють ці вакцини проти нових штамів? Важко сказати, оскільки вакцини, про які ми зараз говоримо, створювалися проти первинного уханьського варіанту. Але вони ефективні проти тяжкого перебігу хвороби.

Щодо вакцинації дітей, уже дві вакцини ВООЗ дозволила для щеплення підлітків віком від 12 років. Усі рекомендації робляться на основі клінічних випробувань.

Спочатку під час клінічних досліджень брали чутливих до вірусу людей, а діти хворіли менше. Потім коло вакцинованих почало розширюватися, і на основі нових досліджень дійшли висновку, що дітей віком від 12 років також можна щепити від коронавірусу.