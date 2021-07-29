Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 29 липня 2021

У світі станом на 29 липня зафіксували 196,9 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4,2 млн людей. В Україні загалом ситуація з коронавірусом стабільна, але у деяких регіонах спостерігається негативна статистика.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 29 липня зафіксували 846 випадків коронавірусу. Одужали за добу – 510 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 25 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

За даними експертів НАН, негативна динаміка фіксується у Херсонській, Луганській та Харківській областях. Наразі всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину, жоден з них поки не перейшов до іншого рівня епіднебезпеки.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в США (84 тис.), Бразилії (48 тис. ) та Індонезії (47 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Індонезія, Бразилія та Росія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється у Франції, Великій Британії та Іспанії. Україна серед країн світу займає 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 15 позицію.

Негативна статистика в Україні та рекордна смертність в Росії: Covid-новини 29 липня / 2 фотографии

У Росії втретє за липень зафіксували рекорд добової смертності від коронавірусу. З діагнозом Covid-19 за добу померли 799 людей.

На Олімпіаді-2020 у Токіо виявили 24 нові випадки коронавірусу. Це найбільший добовий показник, який був зареєстрований з початку ігор.

Уряд Естонії ухвалив рішення, що з 2 серпня носіння масок в громадському транспорті стане обов’язковим. Також у країні вирішили ввести обмеження на кількість учасників масових заходів.

У Великій Британії для повністю вакцинованих від коронавірусу людей з США та ЄС скасують карантин після прибуття до країни. Зміни почнуть діяти з 2 серпня.