Дослідження вчених Массачусетського університету США показало, що мастурбація тимчасово збільшує активність деяких компонентів імунної системи, а саме лейкоцитів і, зокрема, природних клітин-кілерів, які борються із раковими пухлинними клітинами, і клітинами, що інфіковані вірусами.

Мастурбація – це нормальне, здорове заняття, але міфи про нього досі існують. Частково це пов’язано із тим, що ця діяльність навіть сьогодні піддається сильній стигматизації у багатьох країнах світу. Можливо, тому, що нею можна займатися поза гетеронормативними моногамними відносинами.

Дослідження показують, що задоволення від мастурбації може принести користь для здоров’я, включаючи зняття стресу, поліпшення настрою і полегшення болю, зокрема менструальних спазмів.

Чоловіча мастурбація та імунітет

Дослідження, присвячені потенційному впливу мастурбації на імунну систему, нечисленні та рідкісні. Ба більше, на них впливає розрив у гендерних даних, тому інформації про передбачуваний ефект мастурбації щодо жіночого організму практично немає.

Що ж стосується чоловіків, то під час одного дослідження вчені попросили 11 добровольців мастурбувати до оргазму. Дослідники взяли кров у цих учасників під час мастурбації, а також під час контрольної установки, коли не було ніякої сексуальної активності.

Потім вони виміряли наявність різних маркерів активності імунної системи у крові, зокрема лейкоцитів і лімфоцитів, у контрольних умовах, а також перед оргазмом, і через п’ять і 45 хвилин після того, як добровольці досягли оргазму.

Дослідження показало, що мастурбація тимчасово збільшує активність деяких компонентів імунної системи, а саме лейкоцитів і, зокрема, природних клітин-кілерів, які борються із раковими пухлинними клітинами, та клітинами, інфікованими вірусами.

Чому мастурбація може впливати на імунітет

Згідно з обмеженими даними, наданими дослідженнями чоловічої мастурбації, акт самозадоволення підвищує активність імунних клітин.

– Цей ефект може тривати до 24 годин після оргазму. Однак найбільшої сили він досягає в межах 60 хвилин після оргазму, – стверджує професор, фахівець з чоловічого здоров’я Джеррі Бейлі.

За його словами, посилення стану збудження і викид гормонів під час та опісля оргазму підвищує рівень імунних клітин і гормонів.

Чи достатньо будь-якої із цих можливих переваг для запобігання вірусних інфекцій? Експерти в галузі охорони здоров’я підкреслюють: наскільки б привабливою не була ця ідея, мастурбація не здійснює достатньо сильного впливу на імунну систему, щоб допомогти їй стримувати хвороботворні мікроорганізми.

Однак вони визнали, що мастурбація може принести й інші переваги, такі як сприяння хорошому сну, зняття стресу і поліпшення настрою.

Джерело: MedicalNewsToday