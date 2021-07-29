Фахівці Національної академії наук України назвали регіони, у яких значно погіршилася ситуація з коронавірусом.

За даними науковців, негативна динаміка фіксується у Херсонській, Луганській та Харківській областях.

У Херсонській області за тиждень кількість госпіталізацій зросла на 57%, позитивних тестів – на 71%, нових випадків хвороби – на 69%.

Зокрема, за кількістю позитивних тестів регіон посідає друге місце серед інших областей України.

Щодо Харківській області, то у регіоні всі епідемічні показники продемонстрували стрімке зростання, хоча їхні значення поки ще невисокі.

У Луганській області зростає кількість госпіталізацій. Однак кількість позитивних тестів у регіоні поки що лишається невисокою.

Наразі всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину, жоден з них поки не перейшов до іншого рівня епіднебезпеки.

Фахівці прогнозують спалах захворюваності в Україні наприкінці літа чи восени 2021 року, його, ймовірно, спровокує індійський штам коронавірусу (Дельта), який нині активно поширюється у світі.

Джерело: НАН України