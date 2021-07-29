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Вікторія Яснопольська |

Рівень захворюваності на Covid-19 буде зростати – прогноз НАН

Рівень захворюваності на Covid-19 буде зростати – прогноз НАН

Протягом тижня, з 28 липня по 3 серпня, кількість нових випадків захворюваності на Covid-19 становитиме 638, а протягом наступного тижня, з 4 до 10 серпня, – 735. Такий прогноз, розміщеній на офіційному сайті Національної академії наук України, дали українські вчені.

В повідомленні також йдеться про стале зростання захворюваності на Covid-19 в Україні протягом останніх двох тижнів.

– Темпи зростання захворюваності є доволі помірними, близько 10–20% на тиждень, та відзначаються високою вариативністю даних у часі та за регіонами, – зазначається в прогнозі.

Щодо середньої кількості нових випадків Covid-19 в Україні, то тут йдеться про 581 особу на день (за два тижні – на 22%). А середня кількість летальних випадків за останній тиждень досягає 17 смертей на день.

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– Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових випадків, їхня середня кількість дорівнюватиме 638 протягом тижня з 28 липня до 3 серпня 2021 року та 735 – протягом тижня з 4 до 10 серпня 2021 року, – стверджують вчені.

За їхніми словами, спостережувана летальність пацієнтів з Covid-19 зросла та становить близько 4% для періоду 3-4-тижневої давнини.

Джерело: НАНУ

Фото: Depositphotos

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