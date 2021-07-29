Команда дослідників з Монреаля та Франції використала штучний інтелект для виявлення факторів, які точно передбачали б суїцидальну поведінку у студентів.

Чи можна взагалі передбачити ризик суїциду у студентів, особливо коли пандемія Covid-19 негативно вплинула на психічне здоров’я багатьох людей?

– Самогубство – друга головна причина смерті серед людей віком від 15 до 24 років. Раннє виявлення суїцидальної поведінки і думок є ключем до забезпечення належного лікування, – переконана провідний автор дослідження, доктор філософії Мелісса Макаллі.

Аналіз заснований на даних, зібраних у більш ніж 5 тис. студентів університетів Франції, за якими спостерігали не менше одного року.

Використовуючи штучний інтелект (ШI), дослідники оцінювали фактори, пов’язані з суїцидальним ризиком, за ступенем їхньої важливості. Це – соціально-демографічні аспекти, спосіб життя, вживання психоактивних речовин, дитячі травми, а також особистий і сімейний анамнез суїцидальної поведінки.

Має значення також психосоціальний стрес, наприклад, перехід зі старшої школи в коледж, академічний тиск і адаптація до нового середовища.

Студенти заповнили два опитувальники, один – на початку дослідження, другий – рік потому, надавши дослідникам важливу інформацію про їхнє здоров’я, вживання наркотиків та алкоголю, медичний та психіатричний анамнез та їх психологічний стан.

На думку дослідників, саме самооцінка є важливим прогностичним маркером суїцидального ризику і тому повинна використовуватися в інструментах скринінгу навіть серед тих студентів, які не виявляють ознак суїцидальної поведінки.

Відомо, що низька самооцінка є частиною соціальної тривожності й частково збігається з депресією.

Фахівці з психічного здоров’я в командах вчених не очікували, що самооцінка виявиться одним з чотирьох основних прогнозів суїцидальної поведінки. Це відкриття було б неможливим без ШІ, який дозволяв аналізувати великий обсяг даних одночасно. Це відкриває нові можливості як для досліджень, так і для запобігання студентським самогубствам, відзначають дослідники.