Намагаючись захистити своїх дітей від жахливих ситуацій зовнішнього світу і не перевантажувати їх проблемами, дорослі нерідко брешуть.

Смерть, розлучення, секс, травми, небезпека – ці теми подаються малюкам у зміненому вигляді, нерідко з використанням казкових елементів.

З одного боку, подібна тактика поведінки з дітьми виправдана, йдеться у матеріалі CNN, у якому психологи і батьки аналізують цю тему. Зубні феї, злі дяді і монстри у підвалах допомагають захистити психіку дитини від інформації, яку вона не може через вік зрозуміти і осмислити, або ж від потенційної небезпеки.

Однак не завжди варто вдаватися до брехні, це загрожує тим, що дитина сама виросте брехуном.

У певних ситуаціях брехня виправдана.

– Коли ситуація стосується дітей, ви маєте пропускати частину правди, враховуючи більш широкий контекст їхнього розвитку, – сказала психолог з Орегона Емі Стобер.

Тобто встановлення меж, які спираються на вік, зрілість і особистість вашої дитини, не є брехнею. Це те, що батьки повинні робити, щоб захистити своїх дітей.

Наприклад, коли йдеться про секс або про інші делікатні теми, не потрібно розповідати всі подробиці.

Спірною є тема розлучень, експерти радять не говорити всю правду, щоб не очорнити іншу сторону і не травмувати дитину.

Але потрібно розуміти, що вся правда завжди виходить назовні, особливо у світі гаджетів, коли найменші діти вміють користуватися інтернетом. Якщо дитина виявить, що їй брешуть і роблять це постійно, є ризик, що вона також виросте брехуном, йдеться у матеріалі.

Фахівці радять створити довірливу атмосферу у сім’ї, щоб дитина завжди могла прийти і поговорити про те, що її турбує. І щоразу, починаючи говорити неправду, потрібно оцінити ситуацію і стан дитини – чи варто захищати її від цієї інформації, або ж вона вже готова її прийняти.