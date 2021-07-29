В Україні розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час прес-конференції 29 липня на Всеукраїнському форумі Україна 30. Децентралізація.

За його словами, нині поки ніхто не знає наскільки довго триватиме ефективність препарату після щеплення. У разі, якщо після проведення клінічних досліджень, ухвалять рішення, що після повного комплексу (два щеплення) потрібно буде робити третє (бустерне) щеплення, то Україна до цього готова.

Так, у країні вже думають над тим, щоб закупити цей препарат на 2022 та 2023 роки.

– Якщо ж буде рішення, то вакцина діє протягом 1-2 років, а потім потрібно знову проводити повну імунізацію, тобто одне щеплення і через 28 днів друге, то ми виходимо і на такі рішення, – додав міністр.

Ляшко наголосив, що всі результати та висновки повинні бути ухвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та європейськими регуляторами.

Він також додав, що в Україні готуються до можливого спалаху коронавірусу восени. Так, у Києві в неепідемічний період вже працюють над перепустками для людей, які працюють у критичній інфраструктурі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що до кінця літа Україна отримає 47 млн доз Covid-вакцини. За кошти державного бюджету завезуть 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer. Інших виробників препаратів очільник уряду не назвав.