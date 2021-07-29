​Україна продовжує вакцинацію від Covid-19 вакциною Moderna. Уряд США надав нашій державі 2 млн доз у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Moderna – вакцина, яка містить молекули мРНК, що є своєрідною інструкцією до створення шипоподібного білка коронавірусу. Діє вона за тим самим принципом, що й вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Потрапляючи в клітини людини, вона робить копії цього білка, вчить імунітет розпізнавати, що білок чужорідний, та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться захищатися від справжнього вірусу.

ВООЗ, Європейське агентство з лікарських засобів, Федеральна агенція з контролю та профілактики захворювань США схвалили вакцину Moderna до екстреного застосування. Вона застосовується в Канаді, Ізраїлі, Японії та інших країнах.

У світі цією вакциною зроблено уже 138 млн щеплень.

Клінічні випробування довели, що її ефективність – 94,1%.

За попередніми даними канадського дослідження, що тривало із грудня 2020 по травень 2021 року, вакцина Moderna показала ефективність 96% у запобіганні госпіталізації та смерті від штаму Дельта уже після першої дози.

Вже 255 290 українців отримали щеплення вакциною Moderna. Нею щеплять організовані колективи та професійні групи, вона доступна і у центрах масової вакцинації.

Комбінувати різні вакцини під час щеплення від Covid-19 можна, і так рекомендує ВООЗ, зазначив академік Сергій Комісаренко. Людям, які хворіли на тяжку форму коронавірусу, академік радить робити одне щеплення. А два потрібні тоді, коли людина не хворіла, або ж хворіла безсимптомно, і імунна відповідь у неї сформувалася дуже легка.