Молекулярні біологи Редінгського університету (Велика Британія) вважають, що тромбоз судин у пацієнтів із тяжким перебігом Covid-19 виникає, можливо, через помилку при складанні антитіл.

– Раніше ми могли тільки припускати, чому за тяжкого перебігу Covid-19 активуються тромбоцити. Виявилося, що винні у всьому дефектні антитіла – вони з’єднуються із зараженими клітинами судин і змушують їх виробляти сигнали, які активують тромбоцити, – пояснив один із авторів дослідження, професор Редінгського університету Джон Гіббінс.

Як наслідок зараження SARS-CoV-2 можуть виникати порушення у роботі різних систем: зниження імунітету, запалення різної локалізації, формування тромбів і проблеми з роботою серця й судин.

Вчені вивчають усі випадки тромбозу і намагаються дізнатися, чому він виникає, і як його уникнути.

Вакцини від Covid-19 компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson можуть призводити до утворення тромбів через те, що вони спрямовують спайковий білок просто в ядро клітини, де частини білка розщеплюються і створюють мутації. Ці тромби з’являються у однієї людини зі 100 тис.

Джерело: журнал Blood.