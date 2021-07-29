У кожної людини є мрії та бажання, до яких вона прагне. Однак одні їх досягають, інші ж ламаються на півдорозі.

Журналісти CNN разом з психологами проаналізували і назвали головні принципи, які допоможуть досягати бажаного.

Ставити чіткі цілі

Для початку необхідно розуміти, якого результату хоче досягти людина. Наприклад, мета привести себе у форму не зовсім конкретна, інша ж справа – привести себе в форму, щоб пробігти марафон.

Тобто результат повинен бути вимірюваним, водночас актуальним і своєчасним, таким, який потрібен людині на даному етапі її життєвого шляху.

Розповісти іншим про свої цілі

Те, що про плани знатиме ще хтось, може додатково мотивувати людину з точки зору відповідальності.

Візуалізувати не тільки проблеми, а й успіх

Важливою є візуалізація – використання образів, щоб почати вірити в те, чого людина хоче досягти. Водночас важливо побачити потенційні перешкоди на цьому шляху і уявити, як вони долаються.

Змінити спосіб мислення

Не потрібно заздалегідь налаштовуватися на негатив. Потрібно намагатися шукати позитивні моменти.

Встановити нагадування

Це можуть бути мотиваційні цитати, медалі, колишні нагороди, а також зображення майбутніх. Їх можна розвісити у квартирі, носити з собою.