У кожної людини є мрії та бажання, до яких вона прагне. Однак одні їх досягають, інші ж ламаються на півдорозі.
Журналісти CNN разом з психологами проаналізували і назвали головні принципи, які допоможуть досягати бажаного.
- Ставити чіткі цілі
Для початку необхідно розуміти, якого результату хоче досягти людина. Наприклад, мета привести себе у форму не зовсім конкретна, інша ж справа – привести себе в форму, щоб пробігти марафон.
Тобто результат повинен бути вимірюваним, водночас актуальним і своєчасним, таким, який потрібен людині на даному етапі її життєвого шляху.
- Розповісти іншим про свої цілі
Те, що про плани знатиме ще хтось, може додатково мотивувати людину з точки зору відповідальності.
- Візуалізувати не тільки проблеми, а й успіх
Важливою є візуалізація – використання образів, щоб почати вірити в те, чого людина хоче досягти. Водночас важливо побачити потенційні перешкоди на цьому шляху і уявити, як вони долаються.
- Змінити спосіб мислення
Не потрібно заздалегідь налаштовуватися на негатив. Потрібно намагатися шукати позитивні моменти.
- Встановити нагадування
Це можуть бути мотиваційні цитати, медалі, колишні нагороди, а також зображення майбутніх. Їх можна розвісити у квартирі, носити з собою.