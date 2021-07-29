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Людмила Грубник |

Вирвали зуб: у Вінниці після візиту до стоматолога помер чоловік

Вирвали зуб: у Вінниці після візиту до стоматолога помер чоловік

У Вінниці від ускладнення після лікування зуба помер чоловік.

Місцевий мешканець скаржився на болі. Він звернувся до Вінницької стоматологічної поліклініки, де йому надали допомогу та вирвали зуб.

Однак чоловік не відчув поліпшення, замість цього його почали мучити нестерпні головні болі, а також напухла щока.

З такими симптомами він потрапив до Вінницької міської клінічної лікарні №1, одразу до реанімації.

У нього діагностували менінгіт, чоловік перебував у комі.

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Медикам після надання допомоги не вдалося врятувати життя чоловіка. Він помер вчора, 28 липня 2021 року, у день народження, йому мало виповнитися 52 роки.

Родина померлого поки що не повідомляє, чи буде звертатися до співробітників поліції з вимогою про притягнення до відповідальності лікаря-стоматолога, який надавав допомогу чоловікові.

Проблеми з зубами нерідко спричиняють ускладнення. Так, у Львівській області у важкому стані госпіталізували 52-річного чоловіка з важким ураженням серця. У нього виявили захворювання серця, до якого призвели хворі зуби. Саме тому важливо вчасно звертатися до фахівця.

Джерело: 33- й канал

Фото: Depositphotos

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