Вживання однієї тарілки яскравих продуктів, як-от полуниця, апельсини, яблука, перець, селера, які містять багато флавоноїдів, може уповільнити втрату когнітивних функцій.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували в журналі Американської академії неврології. У людей, які з’їдали близько 600 мг флавоноїдів на день, ризик когнітивного зниження був на 20% нижче, ніж у тих, хто з’їдав всього 150 мг.

Автори дослідження стверджують, що у 100-грамовій порції полуниці міститься близько 180 мг флавоноїдів, а у яблуці їх близько 113 мг.

– Флавоноїди – це сполуки з сильними антиоксидантними властивостями, які містяться в багатьох фруктах і овочах, – зазначив автор дослідження, професор Гарвардського університету Уолтер Віллетт.

За його словами, нині з’являється все більше даних про те, що флавоноїди є потужним засобом, коли йдеться про запобігання зниженню розумових навичок з віком.

– Наші результати вражають, тому що вони показують, що прості зміни у вашому раціоні можуть допомогти запобігти зниженню когнітивних здібностей, – додав він.

Зниження когнітивних здібностей може призвести до таких серйозних захворювань, як деменція і хвороба Альцгеймера.

Це дослідження тривало майже чверть століття та охопило близько 75 тис. людей. Середній вік учасників на початку дослідження становив 50 років, а зараз їм за 70-80.

Дослідження проводили методом опитування. Але за словами лікаря Деніеля Поттса з Американської академії неврології, який не брав участі в дослідженні, результати більш достовірні, ніж інші дослідження, оскільки робота тривала протягом десятиліть.

– Зниження когнітивних здібностей – це те, що відбувається повільно, тому, коли ви оцінюєте це протягом тривалого періоду, ви можете краще вловлювати зміни, – пояснив він.

За словами Віллетта, не існує певної кількості флавоноїдів, яку люди повинні вживати щодня, і їх не слід підраховувати або вимірювати.

Загалом вживання флавоноїдів відіграє лише невелику роль у потенційному зниженні розумових здібностей. Люди також повинні вести здоровий спосіб життя, займатися спортом та не палити.