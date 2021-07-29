Деякі українці отримали перше щеплення від Covid-19, перебуваючи за кордоном. Чи можуть вони вакцинуватися другою дозою в Україні? Як це зробити?

МОЗ рекомендує три кроки для цього:

1-й крок. Зверніться до сімейного лікаря. Він внесе дані про отримання першої дози до електронної системи охорони здоров’я. Вам потрібно показати документ, що містить дані про вакцинацію першою дозою за кордоном (назва, дата, серія, місце проведення), завірений закладом чи лікарем, який проводив вакцинацію, та його переклад українською у довільній формі.

2-й крок. Зверніться до пункту щеплень або центру вакцинації, де є в наявності необхідна вам вакцина. Звертатися потрібно у визначений термін після першої дози (AstraZeneca – 12 тижнів, CoronaVac/Sinovac – 14-28 днів, Moderna – 28 днів, Pfizer – 21-28 днів).

3-й крок. Отримайте друге щеплення від Covid-19.

Якщо у вас виникли запитання або ж вам відмовили у вакцинації, звертайтеся, будь ласка, до контакт-центру 0 800 60 20 19.

В Україні вже роблять комбіновані щеплення від коронавірусу, змішуючи препарати різних виробників. Орієнтуючись на досвід Європи, українські фахівці комбінують вакцини від Pfizer, Moderna та AstraZeneca.