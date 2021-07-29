Коронавірус в Україні 29 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 846 осіб. З них 60 дітей і 41 медпрацівник.
Одужали за добу – 510 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 25 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 480 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
- м. Київ – 195;
- Вінницька область – 41;
- Волинська область – 1;
- Дніпропетровська область – 34;
- Донецька область – 66;
- Житомирська область – 19;
- Закарпатська область – 10;
- Запорізька область – 56;
- Івано-Франківська область – 8;
- Київська область – 29;
- Кіровоградська область – 10;
- Луганська область – 22;
- Львівська область – 28;
- Миколаївська область – 22;
- Одеська область – 56;
- Полтавська область – 16;
- Рівненська область – 16;
- Сумська область – 39;
- Тернопільська область – 4;
- Харківська область – 70;
- Херсонська область – 34;
- Хмельницька область – 21;
- Черкаська область – 16;
- Чернівецька область – 16;
- Чернігівська область – 18.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 250 907 осіб.
- Померло – 52 916 осіб.
- Видужало – 2 185 849 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 осіб, з них отримали одну дозу – 3 350 50 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб. Загалом проведено 5 225 458 щеплення.