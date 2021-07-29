Коронавірус в Україні 29 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 846 осіб. З них 60 дітей і 41 медпрацівник.

Одужали за добу – 510 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 25 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 480 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

м. Київ – 195;

Вінницька область – 41;

Волинська область – 1;

Дніпропетровська область – 34;

Донецька область – 66;

Житомирська область – 19;

Закарпатська область – 10;

Запорізька область – 56;

Івано-Франківська область – 8;

Київська область – 29;

Кіровоградська область – 10;

Луганська область – 22;

Львівська область – 28;

Миколаївська область – 22;

Одеська область – 56;

Полтавська область – 16;

Рівненська область – 16;

Сумська область – 39;

Тернопільська область – 4;

Харківська область – 70;

Херсонська область – 34;

Хмельницька область – 21;

Черкаська область – 16;

Чернівецька область – 16;

Чернігівська область – 18.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 250 907 осіб.

Померло – 52 916 осіб.

Видужало – 2 185 849 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 осіб, з них отримали одну дозу – 3 350 50 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб. Загалом проведено 5 225 458 щеплення.