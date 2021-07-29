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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 846 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 846 осіб. З них 60 дітей і 41 медпрацівник.

Одужали за добу – 510 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 25 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 480 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

  • м. Київ – 195;
  • Вінницька область – 41;
  • Волинська область – 1;
  • Дніпропетровська область – 34;
  • Донецька область – 66;
  • Житомирська область – 19;
  • Закарпатська область – 10;
  • Запорізька область – 56;
  • Івано-Франківська область – 8;
  • Київська область – 29;
  • Кіровоградська область – 10;
  • Луганська область – 22;
  • Львівська область – 28;
  • Миколаївська область – 22;
  • Одеська область – 56;
  • Полтавська область – 16;
  • Рівненська область – 16;
  • Сумська область – 39;
  • Тернопільська область – 4;
  • Харківська область – 70;
  • Херсонська область – 34;
  • Хмельницька область – 21;
  • Черкаська область – 16;
  • Чернівецька область – 16;
  • Чернігівська область – 18.

Коронавірус в Україні 29 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 250 907 осіб.
  • Померло – 52 916 осіб.
  • Видужало – 2 185 849 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено  3 350 502 осіб, з них отримали одну дозу – 3 350 50 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб. Загалом проведено  5 225 458 щеплення.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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