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Людмила Грубник |

52 тис. доз: Естонія передала Україні вакцину виробництва AstraZeneca

Виктор Ляшко

Україна отримала від Естонії 52 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Ми щиро вдячні за наміри Естонії допомогти нам із вакцинами від коронавірусу та за першу партію з 52 тис. доз AstraZeneca, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, Естонія планує визнавати свідоцтва вакцинації, видані українськими лікарями, а також цифрові Covid-сертифікати, які отримають українці після щеплення двома дозами.

Крім того, профільні відомства країн домовилися налагодити обмін досвідом у створенні університетських клінік.

– Ми запросили колег долучитися до формування списків препаратів першої необхідності державного значення. Завдяки таким спискам ми можемо завчасно подбати про виробництво препаратів, обладнання чи засобів індивідуального захисту, запаси яких мають бути наявні у країнах постійно, – додав він.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З того часу щеплено 3 437 631 громадянина, з них одну дозу отримали 3 437 629 людей, дві – 1 938 495 осіб.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: УНІАН

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