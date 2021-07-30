У Кропивницькому розпочали працювати мобільні пункти вакцинації від коронавірусу.

У п’ятницю, 30 липня 2021 року, на щеплення запрошують мешканців Завадівки та Савинівки, повідомляє прес-служба Кропивницької міської ради.

Пункти працюватимуть на кінцевій зупинці маршруту №8 та на вулиці Котового.

Імунізація продовжиться і 31 липня. У місті робитимуть щеплення мешканцям Старої Балашівки біля магазину Дельта.

Крім того, пункт вакцинації розгорне роботу на Кущівці, вулиця Водоп’янова, біля школи №30.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Спочатку щеплення почали робити медикам, військовослужбовцям, правоохоронцям, а також співробітникам освітньої сфери.

У липні розпочався новий етап імунізації, укол можуть отримати всі громадяни України старше 18 років. Водночас МОЗ дозволив робити щеплення вагітним жінкам.

На території країни поки що не дозволяється вакцинувати дітей. Імунізація відбувається у лікарнях та мобільних пунктах щеплення, а також у центрах масової вакцинації.

Джерело: Кропивницька міська рада