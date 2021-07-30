Естонія готова визнавати Covid-сертифікати та свідоцтва про вакцинацію українців

Естонія готова визнавати міжнародні свідоцтва вакцинації, видані українськими лікарями. Теж саме стосується цифрових Covid- сертифікатів, які будуть отримувати українці після щеплення двома дозами.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Крім того, він подякував Естонії за партію вакцини від коронавірусу, яку вона надала Україні.

– Ми щиро вдячні за наміри Естонії допомогти нам із вакцинами від коронавірусу та за першу партію з 52 тис. доз AstraZeneca, яку Україна отримала вчора, – зазначив він.

Також Віктор Ляшко додав, що Україна та Естонія домовилися налагодити обмін досвідом у створенні та роботі університетських клінік. Крім того, естонських фахівців запросили долучитися до формування списків препаратів першої необхідності державного значення.

Це дасть можливість завчасно подбати про виробництво препаратів, обладнання чи засобів індивідуального захисту, запаси яких повинні бути у країнах постійно.

В Україні планують видавати Covid-сертифікат у паперовому вигляді, ймовірно, з осені. Як у цифровому, так і в паперовому варіантах буде QR-код, інформація з якого розшифровуватиметься за допомогою відповідного сканера.

Covid-сертифікат буде трьох типів: про проходження повного курсу вакцинації; про негативний ПЛР-тест на коронавірус; про те, що людина перехворіла на Covid-19.

Джерело: Віктор Ляшко