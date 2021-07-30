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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Контрацепція для чоловіків: вчені створили новий препарат

Контрацепція для чоловіків: вчені створили новий препарат

Засобів контрацепції для чоловіків у всьому світі дуже мало. Найпопулярніший метод оберігатися – презерватив, найрадикальніший – вазектомія.

В Америці вчені вирішили, що необхідно розробити щадний спосіб контрацепції для чоловіків, який можна безболісно припинити в будь-який час.

Як стверджують фахівці, новий препарат має дві переваги: ​​безпека для організму та можливість зберегти дітородну функцію.

Доклінічні експерименти підтвердили це.

З огляду на той факт, що підвищення температури в паховій області може знизити кількість і якість сперматозоїдів, вчені використовували наночастинки оксиду заліза, покриті лимонною кислотою, які можна нагріти до високих температур. Потім за допомогою магнітного поля наночастинки доставлялися до яєчок.

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Нагрівання яєчок на деякий час пригнічує сперматогенез і повертає його на колишній рівень поступово.

Експерименти на мишах засвідчили, що наночастинки, введені через кров, блокують зачаття через сім днів після процедури і відновлюють функцію до кінця другого місяця. Препарат нетоксичний і поступово виводиться з організму.

Вчені заявили, що експеримент дає можливість для створення безпечної і довгострокової чоловічої контрацепції.

Американські вчені працюють у напрямку створення нових безпечних контрацептивів і для жінок. Зараз вивчається препарат місцевої дії, який безпечний і зручний.

Джерело: ACS.

Фото: Pexels

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