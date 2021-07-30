Засобів контрацепції для чоловіків у всьому світі дуже мало. Найпопулярніший метод оберігатися – презерватив, найрадикальніший – вазектомія.

В Америці вчені вирішили, що необхідно розробити щадний спосіб контрацепції для чоловіків, який можна безболісно припинити в будь-який час.

Як стверджують фахівці, новий препарат має дві переваги: ​​безпека для організму та можливість зберегти дітородну функцію.

Доклінічні експерименти підтвердили це.

З огляду на той факт, що підвищення температури в паховій області може знизити кількість і якість сперматозоїдів, вчені використовували наночастинки оксиду заліза, покриті лимонною кислотою, які можна нагріти до високих температур. Потім за допомогою магнітного поля наночастинки доставлялися до яєчок.

Нагрівання яєчок на деякий час пригнічує сперматогенез і повертає його на колишній рівень поступово.

Експерименти на мишах засвідчили, що наночастинки, введені через кров, блокують зачаття через сім днів після процедури і відновлюють функцію до кінця другого місяця. Препарат нетоксичний і поступово виводиться з організму.

Вчені заявили, що експеримент дає можливість для створення безпечної і довгострокової чоловічої контрацепції.

Американські вчені працюють у напрямку створення нових безпечних контрацептивів і для жінок. Зараз вивчається препарат місцевої дії, який безпечний і зручний.

Джерело: ACS.