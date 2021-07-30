Станом на 30 липня місто Київ продовжує лідирувати за кількістю хворих на коронавірус. За минулу добу в столиці зафіксовано 233 нових випадки Covid-19.

Загалом за минулу добу одужати вдалося 221 киянину, а за весь час пандемії – 209 218. Водночас померла від ускладнень, які викликав Covid-19, за весь час 5 231 людина, а за останні 24 години – один пацієнт.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: