Атрофія мозку – процес, яким спостерігається у людей похилого віку. Відмирання його клітин і зменшення розміру призводить до різних проблем – втрати пам’яті, когнітивних функцій, деменції. Однак ці процеси можуть спостерігатися і у молодих людей під впливом певних факторів.

Що може впливати на розмір мозку

Надмірне споживання алкоголю

Науковці неодноразово проводили дослідження і заявляли, що регулярне споживання алкоголю може призвести до зменшення мозку.

Щоб не допустити виникнення подібних проблем, потрібно менше пити спиртного.

Кава теж під сумнівом

Кавомани також у групі ризику. Згідно з дослідженням австралійських науковців, люди, які випивають більше шести чашок кави на день, мають на 53% вищий ризик деменції і зменшення об’єму мозку, ніж люди, які п’ють менше.

Тут важливо дотримуватися принципу помірності.

Малорухливий спосіб життя

Рух – це життя. Це правило актуальне і у цій ситуації. Дослідники відзначали, що люди похилого віку, які займаються фізичними навантаженнями, мають значно менше скорочення мозку, ніж ті, хто малоактивний.

Стрес і переживання

Загалом вони негативно впливають на стан здоров’я людини і можуть призвести до зменшення мозку. Дослідження, опубліковане в журналі Neurology, підтверджує, що у людей з напруженим графіком, в житті яких чимало стресових ситуацій, може фіксуватися зменшення мозку.

Втрата слуху

За даними дослідження, проведеного у 2014 році в Johns Hopkins, у людей похилого віку, які страждали від втрати слуху, швидше розвивалася атрофія.

Тобто відсутність здатності чути може впливати на скорочення мозку. Через це треба берегти слух.

Джерело: Eat This, Not That