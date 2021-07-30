Українська систему охорони здоров’я треба готувати до нових викликів та гарантувати грошове забезпечення не лише лікарям, а й усьому медперсоналу.

Про це під час брифінгу за результатами засідання РНБО 30 липня 2021 року повідомив її секретар Олексій Данілов.

– Наша система охорони здоров’я має бути готовою до тих викликів, які найближчим часом можуть очікувати не лише нашу країну, а й усе суспільство. Ми маємо до того ретельно готуватися, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, медичний персонал має отримувати грошове забезпечення.

– Президент поставив питання про грошове забезпечення співробітників медичних закладів. Йдеться не лише про лікарів. Акцент був зроблений на медичному персоналі, на який покладається велике навантаження. З 1 січня наступного року буде максимальне збільшення, – додав він.

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Через пандемію коронавірусу зросло навантаження на українських медиків.

У деяких регіонах лікарі отримують виплати, в інших же фіксується заборгованість. Наприклад, про борги повідомляють фахівці з Харківської області.