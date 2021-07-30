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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Не лише співробітники, а й родичі: як проходить вакцинація колективів в Україні

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В Україні триває вакцинація колективів. Вона передбачає імунізацію не лише співробітників певної компанії, а й можливість зробити укол одному чи двом родичам.

Взяти участь у кампанії може будь-який колектив. Водночас не є важливим, компанія чи підприємство працює у державному чи приватному секторі.

Потрібно, щоб було бажання співробітників вакцинуватися та понад 50 людей.

Для того, щоб подати заявку, треба скласти список охочих та звернутися до МОЗ за номером  0 800 60 20 19.

Дзвінки приймають цілодобово. Оператори консультують у разі потреби, а далі заявку передають регіональному координатору, який потім і відряджає бригаду в компанію.

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Колектив може розраховувати, що у період 2-3 тижнів до нього приїде мобільна бригада та проведе вакцинальну кампанію серед працівників.

Наразі записано уже понад 4 тис. колективів, а це понад 500 тис. охочих вакцинуватися.

Усіх дорослих почали імунізувати в Україні з липня. Загалом вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

Джерело: Вікна новини

Фото: УНІАН

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