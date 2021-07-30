У кожної людини трапляються дні, коли постійно хочеться їсти. Це може бути пов’язано із низкою фізіологічних і психологічних факторів.
Які причини спонтанного посилення апетиту і що із цим робити, Фактам ICTV розповіла дієтолог Тетяна Миколаєнко.
- Неправильний раціон
Підвищений апетит може свідчити про те, що людина буквально не доїла напередодні.
– Коли людина не доїдає протягом дня, або вона перебуває на жорсткій обмежувальній дієті, або пропустила важливий прийом їжі – сніданок, обід чи вечерю, наступного дня її апетит посилиться. У такій ситуації деякі дівчата можуть зрадіти, що, недобравши калорії, вони схуднуть. Радіти передчасно не потрібно – наздоженуть, – пояснює Тетяна Миколаєнко.
У такій ситуації потрібно переглянути свій раціон і харчуватися максимально правильно та збалансовано.
– Потрібно доїсти, а також переглянути свій раціон і вибудувати його збалансовано. Потрібно перевірити, чи достатньо білка, овочів, складних вуглеводів отримує організм, – додає фахівець.
- ПМС у жінок
Часто бажання багато з’їсти виникає у жінок у період ПМС, це робота гормонів.
– У такій ситуації додаємо до раціону продукти, які містять гормон радості. Допоможуть банани, чорний шоколад, фініки, авокадо, жирні сорти риби, – коментує Тетяна Миколаєнко.
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- Недосипання
Підвищеним апетитом організм може реагувати на нестачу сну. Організм не відновився, у нього мало енергії, він намагається компенсувати це за допомогою їжі.
– Допоможе здоровий сон. Перед ним можна випити таблетку мелатоніну, м’ятний чай. Якщо людина не на роботі, потрібно дати відпочити собі у цей день фізично, полежати або влаштувати денний сон, – каже дієтолог.
- Брак позитивних емоцій
Іноді відчуття голоду може виникати через психологічні фактори – негативні емоції, нудьгу, стрес.
– Тут потрібно відстежити, чи реально людина хоче їсти, чи їй просто нудно. Потрібно порадувати себе – прогуляти з дитиною, з собакою, почитати, подивитися комедію, купити собі подарунок, – підсумовує експерт.
За її словами, тут кожен сам знає, що йому приносить радість і задоволення.