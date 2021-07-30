У кожної людини трапляються дні, коли постійно хочеться їсти. Це може бути пов’язано із низкою фізіологічних і психологічних факторів.

Які причини спонтанного посилення апетиту і що із цим робити, Фактам ICTV розповіла дієтолог Тетяна Миколаєнко.

Неправильний раціон

Підвищений апетит може свідчити про те, що людина буквально не доїла напередодні.

– Коли людина не доїдає протягом дня, або вона перебуває на жорсткій обмежувальній дієті, або пропустила важливий прийом їжі – сніданок, обід чи вечерю, наступного дня її апетит посилиться. У такій ситуації деякі дівчата можуть зрадіти, що, недобравши калорії, вони схуднуть. Радіти передчасно не потрібно – наздоженуть, – пояснює Тетяна Миколаєнко.

У такій ситуації потрібно переглянути свій раціон і харчуватися максимально правильно та збалансовано.

– Потрібно доїсти, а також переглянути свій раціон і вибудувати його збалансовано. Потрібно перевірити, чи достатньо білка, овочів, складних вуглеводів отримує організм, – додає фахівець.

ПМС у жінок

Часто бажання багато з’їсти виникає у жінок у період ПМС, це робота гормонів.

– У такій ситуації додаємо до раціону продукти, які містять гормон радості. Допоможуть банани, чорний шоколад, фініки, авокадо, жирні сорти риби, – коментує Тетяна Миколаєнко.

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Недосипання

Підвищеним апетитом організм може реагувати на нестачу сну. Організм не відновився, у нього мало енергії, він намагається компенсувати це за допомогою їжі.

– Допоможе здоровий сон. Перед ним можна випити таблетку мелатоніну, м’ятний чай. Якщо людина не на роботі, потрібно дати відпочити собі у цей день фізично, полежати або влаштувати денний сон, – каже дієтолог.

Брак позитивних емоцій

Іноді відчуття голоду може виникати через психологічні фактори – негативні емоції, нудьгу, стрес.

– Тут потрібно відстежити, чи реально людина хоче їсти, чи їй просто нудно. Потрібно порадувати себе – прогуляти з дитиною, з собакою, почитати, подивитися комедію, купити собі подарунок, – підсумовує експерт.

За її словами, тут кожен сам знає, що йому приносить радість і задоволення.