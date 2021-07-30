Досліджуючи 18 симптомів Covid-19, учені дійшли висновку, що ранні ознаки коронавірусу відрізняються у людей, які належать до різних вікових груп. Жінки та чоловіки також хворіють по-різному.

Результати дослідження було опубліковано в Lancet Digital Health Journal.

Учені розглядали 18 симптомів, включаючи втрату нюху, стійкий кашель, біль у животі, біль у грудях та пухирі на ногах.

Виявилося, що люди у ​​віці понад 60 років майже не втрачали здатність розпізнавати запахи, і це зовсім не було притаманним хворим на Covid-19 віком понад 80 років. Але старші вікові групи частіше страждали на діарею.

У людей віком від 40 до 59 років хвороба викликала стійкий кашель.

Люди віком 60-70 років найчастіше відчували незвичайний м’язовий біль і задишку.

80-річних турбували біль у грудях, м’язовий біль, діарея та біль у горлі, а також тремтіння та озноб.

Лихоманка не турбувала жодну групу на ранніх стадіях хвороби.

Симптоми Covid-19 у чоловіків відрізнялися від “жіночих” симптомів.

Чоловіки перш за все втомлювалися. У них виникали задишка та озноб.

Жінки одразу втрачали нюх, відчували біль у грудях, їх мучив постійний кашель.

Для молодих людей (16-39 років) релевантними симптомами впродовж перших трьох днів були втрата нюху, біль у грудях та у животі, задишка.

Основними ж симптомами Covid-19 є висока температура, новий безперервний кашель та втрата або зміна відчуття запаху або смаку.

Метою дослідження було також бажання донести інформацію до людей. Щоб всі знали, що симптоми хвороби у членів однієї родини можуть бути різними.

У подальшому дослідники можуть відновити тестування, щоб відслідковувати симптоми, які притаманні новим штамам Covid-19.

Щоб не стати жертвою штаму Дельта, необхідно вакцинуватися і ревакцинуватися, радить інфекціоніст Ольга Голубовська. Відразу після вакцинації потрібно уникати людних місць, носити маску протягом першого тижня, пам’ятати про правильне харчування і здоровий сон.