У світі не вщухає пандемія коронавірусу. За період поширення вірусу на планеті виявили понад 197,5 млн випадків захворювання, в Україні – 2 251 869 хворих на Covid-19.

За весь час вірус забрав життя понад 4,2 млн осіб, в Україні загальна кількість летальних випадків – 52 930.

Коронавірус в Україні

У країні продовжує погіршуватися епідситуація. Від початку літа впав добовий приріст хворих, однак протягом липня він постійно зростав. Станом на 30 липня 2021 року – 962 нових випадки коронавірусу.

В Україні борються з вірусом за допомогою вакцинації. Так, у містах продовжують відкривати нові пункти. У п’ятницю та суботу мобільні бригади вакцинуватимуть мешканців Кропивницького.

Також МОЗ дозволило імунізувати дітей від 12 років, проте лише у окремих випадках. Наприклад, якщо дитина має ризик складного перебігу хвороби або розвитку ускладнень після Covid-19, або ж вона для возз’єднання з сім’єю виїжджає до країн, для перетину кордону яких необхідна вакцинація.

Щеплення дітям в Україні робитимуть вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Крім того, в країні триває вакцинація колективів. Взяти участь у кампанії можуть співробітники як державних, так і приватних підприємств.

Для продовження вакцинальної кампанії Україна домовляється про постачання вакцини. Зокрема країна вже отримала від Естонії 52 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Окрім вакцинації, Україна бореться з коронавірусом за допомогою карантинних заходів. Головний санітарний лікар Ігор Кузін анонсував продовження карантину в Україні, однак конкретних термінів він не назвав.

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, небезпечніший штам коронавірусу Дельта виявлено вже у 132 країнах світу. Водночас вона не фіксує підвищеного рівня смертності від цього варіанту.

Він значно погіршив епідситуацію у США, через що в країні посилили карантинні заходи. Так, у всіх державних установах чиновники зобов’язані дотримуватися дистанції та носити маски, повідомив президент США Джо Байден. Це стосується і щеплених, і нещеплених людей.

А у Японії через мутацію фіксується погіршення епідситуації. У країні можуть розширити дію надзвичайного стану.

Країни світу також проводять активну вакцинальну кампанію. Наприклад, в Ізраїлі з 2 серпня 2021 року почнуть робити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Укол зможуть отримати люди старше 60 років.